Студенты и педагоги Серпухова организовали и отправили гумпомощь солдатам СВО

Студенты, родители и преподаватели Губернского колледжа в Серпухове в рамках празднования Дня защитника Отечества организовали гуманитарную миссию для бойцов СВО. В рамках проекта #Мыединымынепобедимы, акции «Подарок герою» обучающиеся собрали и отправили партию гуманитарного груза в 106-ю Тульскую дивизию ВДВ, которую доставил преподаватель колледжа Семен Ключанских. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Обучающиеся поздравили с праздником бойцов СВО, написали #Письмосолдату и организовали праздничный концерт с вручением подарков.

Посылки бойцам Отдельной Добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» доставил выпускник колледжа Александр Одиноков, участник СВО.

«Сортировали и собирали гуманитарную помощь студенты в течение нескольких месяцев», — отметили в пресс-службе ведомства.

Бойцы Отдельной Добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» и 106-й Тульской дивизии ВДВ от благодарили директора колледжа Александра Лысикова, студентов, преподавателей и родителей за оказанную помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.