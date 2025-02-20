Студенты и педагоги Люберец собрали и передали в зону СВО более 350 кг гумпомощи

Студенты и педагоги Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина собрали и передали в зону проведения более 350 кг кондитерских изделий, сообщает пресс-служба администрации округа.

Отправка гумпомощи состоялась в рамках акции #МыВместе и приурочена ко Дню защитника Отечества.

«Поддержка близких людей важна для каждого человека, а поддержка большинства придает сил и уверенности в себе. Надеемся, что создадим немного праздничного настроения нашим бойцам», — отметили студенты техникума имени Ю. А. Гагарина.

Кроме того, выпускнику техникума, участнику специальной военной операции студенты и педагоги учреждения передали посылку, в которую вошли сладкие подарки и 70 окопных свечей. Ребята также передали бойцу письмо с пожеланиями победы и скорейшего возвращения к родным и близким.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.