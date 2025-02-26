Студенты ГСГУ Коломны отправились в Луганск и Мариуполь с гуманитарной миссией

Коломенский Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) проводил новую группу добровольцев, которые отправились на освобожденные территории. В Год защитника Отечества к гуманитарной миссии присоединилась самая многочисленная волонтерская команда вуза — в ее составе 8 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Студенты будут оказывать помощь военнослужащим и мирным жителям. Часть волонтеров направилась в прифронтовой госпиталь Луганска. Среди них студенты Егор Кабайлов, Вячеслав Внуков и Степан Фирсов, для которых это первая поездка. Дважды в зоне проведения гуманитарной миссии уже работали Олеся Тихонович, Максим Искимжи и Олег Никитин. Кроме того, студент Егор Соклаков будет работать волонтером уже в третий раз. Старшим команды стал Антон Хуторнюк, для которого эта поездка уже пятая.

Хуторнюк отметил, что выбор направления неслучаен: «Знакомые передали, что сейчас по всей линии фронта идут тяжелые бои, много раненых. Без волонтеров там не обойтись, нужны свободные руки. Я так парням и сказал: если хотите реально помочь стране и нашим пацанам, то едем в госпиталь».

В свою очередь, студентка Олеся Тихонович будет работать в Мариуполе. Год назад она уже была в этом городе и тогда решила, что обязательно вернется.

Волонтеры проведут на местах две недели. С собой они везут письма для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Как сообщили в университете, их написали студенты Колледжа педагогики и искусства, егорьевского филиала ГСГУ.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.