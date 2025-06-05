Известно, что город находится в 138 километрах от Харькова и лежит на двух берегах реки Северский Донец. Около него расположились несколько сел — Каменка, Пимоновка, Донецкое, Диброва, Капитоловка, Бабенково.

Первое упоминание Изюма как поселения в документах найдено в 1639 году, а через 40 лет был построен обновленный город с крепостью и земляным валом. В годы Великой Отечественной Войны Изюм не единожды становился зоной боевых действий.

Как отметил специалист, город является стратегически важным, поскольку расположен на трассе, идущей от Харькова к Славянску, также недалеко находится удобная переправа через Северский Донец, разделяющий весь Донбасс, от севера ДНР до центра ЛНР.

В период боевых действий удержание Изюма дало российской армии возможность развивать наступление на Славянск и контролировать район Балаклеи. А когда в город вошли военные ВС РФ киевские власти автоматически отказались от жителей города. По мнению Малькевича, именно ВСУ уничтожили в Изюме последнюю сотовую вышку, а местные жители еще какое-то время радовались электричеству, газу и воде в некоторых местах. Украинская армия расстреливала город со своими же жителями, которые хотели только мира.

«Город произвел на меня тяжелое впечатление. И это при том, что я уже видел жесточайше разрушенный Мариуполь в июне 2022 года <…> В городе было гнетуще-пасмурно, ухали взрывы. В одном месте нельзя было находиться больше одной-двух минут, потому что вычислят, в том числе через дроны, — и начнут „поливать“, — заключил депутат.