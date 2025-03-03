Старший механик-водитель о новых БМП «Бережок»: «Врагу не позавидуешь»

«Работает хорошо, четко, машины новые, трогаются плавно. Очень хорошая техника, конечно, врагу не позавидуешь», — отметил военный.

Он уточнил, что на БМП стоит новая антидроновая защита, появилось больше места внутри самой машины, поставлены другие гусеницы, обеспечивающие отличную проходимость и т. д.

Участники СВО — граждане с активной жизненной позицией. Сегодня настоящий патриот — это тот, кто сделал сознательный выбор, не остался в стороне и принял решение поступить на военную службу по контракту для защиты свой страны. Такие люди понимают, что Родина нуждается в них, и в критический для страны момент сделают все, чтобы защитить семью, близких и родных, и, конечно, свое Отечество. Они идут защищать интересы России, не ставя никаких условий.

Защита Отечества — долг и обязанность каждого гражданина, каждого мужчины. Любовь к Родине — незыблемая ценность, которая не может проявляться лишь на словах, ее надо подтвердить конкретным делом.

О льготах

Пока военнослужащие сражаются на поле боя, защищая страну, поддержка их семей осуществляется на государственном уровне комплексно и масштабно. Власти заботятся о том, чтобы бойцы ВС РФ были спокойны и могли выполнять свой долг, ни на что не отвлекаясь.

В настоящее время широкий комплекс преференций и социальных гарантий обеспечивается военнослужащим и их близким. В число таких мер поддержки входят льготы по оплате коммунальных услуг, бесплатное посещение спортивных секций и развивающих кружков, а также предоставление путевок в оздоровительные учреждения для детей. Кроме того, дети участников СВО получают право на бесплатное школьное питание.

Особое внимание уделяется образованию детей военнослужащих. Ведущие университеты страны выделяют 10% бюджетных мест для детей участников спецоперации. При этом дети погибших или раненых военнослужащих получают право поступления без экзаменов. Такая система позволяет обеспечить качественное высшее образование для подрастающего поколения семей защитников Родины.

Решение жилищного вопроса стало также доступнее благодаря специальным условиям ипотечного кредитования. Через накопительно-ипотечную систему участники СВО и их близкие могут приобрести недвижимость с привлечением государственного финансирования.

Пункт отбора контрактников в Балашихе

Те, кто хочет отправиться на СВО и помочь соотечественникам защищать Россию, могут обратиться в единый центр отбора бойцов на службу по контракту с Минобороны, который базируется в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во владении 2. Обратиться в этот центр, который работает по принципу «единого окна», могут граждане со всей России. Одним из преимуществ подписания контракта именно здесь является самая большая единовременная выплата от региона — 1 900 000 рублей. К этой же выплате также полагается разовое пособие от государства, размер которого на данный момент равен 400 000 рублей.

Узнать подробности можно по горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117». Также вся информация есть на официальном сайте, на портале «Госуслуги» и в Telegram-боте. При необходимости нужную информацию можно получить через электронную почту: info@kontraktmo.ru.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.