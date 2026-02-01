сегодня в 09:47

Starlink ограничил скорость для беспилотников на Украине

Компания Starlink ограничила скорость для БПЛА на Украине. Так, при 75–90 км/ч интернет выключается, сообщает Mash .

Под данное ограничение попали российские и украинские беспилотники. Меру ввели после того, как военные РФ стали ставить Starlink на БПЛА и «выносить» тылы противника.

По предварительным сведениям, данное ограничение временное. Специалисты готовят белые списки, которые помогут работать над Украиной только терминалам, которые были заранее внесены в базу. Такой подход автоматически закрывает использование Starlink на отечественных дронах.

Ранее главу компании Илона Маска раскритиковал польский министр иностранных дел Радослав Сикорский. Политик пожаловался, что дроны РФ якобы долетают до польских границ. 30 января премьер-министр страны Дональд Туск и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш подписали контракты на создание системы защиты от беспилотников.

Сейчас Маск ответил украинскому министру обороны Украины Михаилу Федорову, что «рад помочь» ВСУ в решении проблемы российских БПЛА со Starlink.

