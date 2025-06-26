Стало известно о новом обмене пленными между Россией и Украиной
ТАСС: Россия и Украина провели новый паритетный обмен пленными
Фото - © Алексей Филиппов/РИА Новости
Россия и Украина провели новый этап обмена пленными в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле, утверждают РБК и ТАСС со ссылкой на источники. По данным агентств, процедура прошла на паритетных условиях.
«Обмен пленными был паритетный. Работа продолжается», — сказал источник РБК в переговорной группе.
Минобороны РФ пока не подтверждало информацию о новом российско-украинском обмене военнопленными.