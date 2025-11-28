Стало известно, как развивается Домодедовское отделение Ассоциации ветеранов СВО

В Домодедовском отделении Ассоциации ветеранов СВО уже 84 участника — действующие бойцы и вернувшиеся домой ветераны. Для них Ассоциация стала пространством поддержки, общения и уверенного возвращения к мирной жизни, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Что дает участие в Ассоциации? Здесь помогают пройти реабилитацию и адаптацию после службы, оказывают психологическую и социальную поддержку, подключаются к решению бытовых и юридических вопросов. Особое внимание уделяется тем, кто только возвращается домой и особенно нуждается в сопровождении.

Работа с молодежью и вовлечение в жизнь округа. Ассоциация активно развивает встречи ветеранов с детьми и подростками. Такие диалоги помогают молодежи лучше понимать современные события, а бойцам — делиться важным опытом и чувствовать себя нужными.

Трудоустройство и обучение

Одно из ключевых направлений — создание для участников СВО новых возможностей в мирной жизни.

В рамках промышленного туризма проводят экскурсии на предприятия Домодедово — это помогает увидеть потенциальные рабочие места и определиться с будущей профессией.

Кроме того, действует образовательный проект, доступный только членам Ассоциации. С его помощью один из действующих участников СВО во время краткосрочного отпуска смог оформить документы для обучения — Ассоциация сопровождает такие запросы от начала до результата.

Контакты для вступления в Домодедовское отделение Ассоциации ветеранов СВО:

8 (496) 792-42-52;

8 (925) 060-60-97.

Ассоциация продолжает расти, объединяя людей, которые поддерживают друг друга и вносят вклад в развитие Домодедово.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.