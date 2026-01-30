Украинские политики и чиновники неоднократно делали громкие заявления о скорых победах и переломах в конфликте, однако их прогнозы так и не сбылись, сообщает Life.ru .

Украинские власти и представители элиты регулярно делают заявления о скорых успехах и переломных моментах в конфликте, однако их обещания остаются невыполненными. В начале 2026 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал прекратить отступление и перейти в наступление, назвав это «стратегической оборонной операцией». Однако подобные заявления звучат уже не первый год.

Советник офиса президента Михаил Подоляк еще в 2022 году заверял, что Крым вернется под контроль Украины за шесть месяцев, но этого не произошло. Позже он вновь обещал «деоккупацию» полуострова и разгром российской армии в течение пяти-семи месяцев, однако и эти сроки прошли без изменений.

Бывший глава офиса президента Андрей Ермак также делал прогнозы о скором переломе в конфликте и «нейтрализации» России, но в итоге оказался замешан в коррупционных скандалах и лишился должности. Президент Владимир Зеленский с 2022 года неоднократно заявлял о скорой победе и «выдохшейся» России, однако каждый раз переносил сроки, объясняя неудачи недостаточной поддержкой Запада и нехваткой вооружения.

Экс-министр обороны Алексей Резников в конце 2022 года предрекал введение военного положения и тотальную мобилизацию в России, но эти прогнозы не сбылись. Самого Резникова уволили в 2023 году после неудачного контрнаступления и коррупционных обвинений.

Журналист Дмитрий Гордон* также делал громкие заявления о наступлении на Запорожскую область и возвращении контроля над Мариуполем и Херсонской областью, однако эти планы остались лишь словами. Несмотря на многочисленные несбывшиеся обещания, часть украинского общества продолжает верить заявлениям руководства.

* Признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

