Сроки рассмотрения обращений бойцов СВО и их семей в Подмосковье сокращены вдвое

Важные изменения вступили в силу для участников специальной военной операции и членов их семей. Теперь срок рассмотрения обращений в Подмосковье для них и для членов их семей сокращен вдвое: с 30 до 15 дней. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Помимо этого, участникам СВО предоставлено право на внеочередной личный прием в органах власти и учреждениях региона. Это нововведение позволит нам оказать необходимую поддержку и оперативно решать вопросы, связанные с реабилитацией, выплатами и другими важными аспектами», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Данные меры направлены на улучшение качества жизни участников СВО и их семей, а также на обеспечение необходимой помощи в сложный для них период.

С начала 2025 года по вопросам помощи участникам СВО и членам их семей поступило более 2 тыс. обращений.

Часто жители обращаются с вопросом выплат, связанных с участием в спецоперации, оказания мер социальной поддержки, помощи в трудоустройстве и предоставления юридической помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.