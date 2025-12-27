Средства ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника
Воздушные цели ВСУ ликвидированы над несколькими регионами России
В ходе отражения массированной атаки дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Воздушные цели были ликвидированы с 20:00 до 23:00 по московскому времени над территориями девяти регионов России, а также над акваторией Азовского моря.
Наибольшее количество БПЛА сбито над Ростовской областью, также удары были отражены над Волгоградской, Курской, Белгородской, Липецкой, Владимирской, Калужской, Московской областями и Республикой Крым.
