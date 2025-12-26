Средства ПВО сбили и перехватили 77 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь

Средства ПВО сбили и перехватили 77 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

34 БПЛА ВСУ уничтожили над Волгоградской областью. 23 сбили над Ростовской.

По пять беспилотников противника ликвидировали над Калужской областью и Крымом. По три сбили над Московским регионом и Черным морем.

Два БПЛА ВСУ ликвидировали над Белгородской областью. По одному уничтожили под Воронежем и над Азовским морем.

