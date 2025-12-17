сегодня в 07:43

Средства ПВО сбили 94 украинских беспилотника над регионами РФ за ночь

Ночью российские средства ПВО сбили и перехватили 94 БПЛА ВСУ над регионами РФ. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

31 украинский БПЛА ликвидировали над Краснодарским краем. 22 сбили над Ростовской областью.

10 беспилотников ВСУ уничтожили над Воронежской областью. По восемь сбили над Саратовской, а также Азовским, Черным морем.

Четыре украинских БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью. Три сбили над Брянской.

