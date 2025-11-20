сегодня в 07:42

Средства ПВО сбили 65 украинских беспилотников над регионами РФ за ночь

Российские средства ПВО ликвидировали и перехватили 65 БПЛА ВСУ над восемью регионами РФ за ночь. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

18 беспилотников ВСУ сбили над Воронежской областью. 16 БПЛА уничтожили над Рязанской.

14 украинских беспилотников уничтожили над Белгородской областью. Семь ликвидировали над Тульской.

Четыре БПЛА ВСУ сбили над Брянской областью. Три уничтожили над Липецкой.

Два украинских БПЛА уничтожили над Тамбовской областью. Один беспилотник ВСУ сбили над Крымом.

