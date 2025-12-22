сегодня в 08:23

Средства ПВО сбили 6 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

С 23:30 21 декабря до 07:00 22 декабря российские средства ПВО сбили и перехватили шесть БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Три украинских беспилотника сбили над Краснодарским краем. Два уничтожили над Черным морем.

Один БПЛА ВСУ сбили над Брянской областью.

Суммарно с 20:00 21 декабря до 07:00 22 декабря российские средства ПВО ликвидировали 41 украинский беспилотник. Они были самолетного типа.

