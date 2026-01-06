Средства ПВО сбили 129 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь

С 23:00 5 января до 07:00 6 января силы ПВО сбили и перехватили 129 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

29 украинских беспилотников сбили над Брянской областью. 15 уничтожили над Белгородской. 13 ликвидировали над Ярославской.

10 БПЛА ВСУ перехватили над Новгородской областью. Девять уничтожили над Смоленской. По семь сбили над Курской и Пензенской.

По шесть украинских беспилотников уничтожили над Республикой Башкортостан и Тверской областью. По пять сбили над Астраханской и Ростовской. Четыре ликвидировали над Калужской.

По два БПЛА ВСУ уничтожили над Орловской и Ленинградской областями. По одному сбили над Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской и Рязанской. По столько же уничтожили над Крымом и Татарстаном.

