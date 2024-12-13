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Справку об участии в СВО можно получить в центрах госуслуг Москвы

В столичных центрах государственных услуг «Мои документы» появилась возможность оформления справки об участии в специальной военной операции. Срок предоставления услуги — 4 рабочих дня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«За справкой могут обратиться не только участники СВО, но и члены их семей, включая родителей несовершеннолетних детей», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Справку об участии в СВО требуется предоставить для получения помощи в правовой и социальной сферах, для оформления мер социальной поддержки.

В случае необходимости проведения дополнительной проверки срок предоставления услуги может быть увеличен до 30 календарных дней.

Данную справку также можно получить на портале госуслуг, в Военно-социальном центре Минобороны РФ, Едином центре поддержки участников СВО, в военкомате или воинской части.