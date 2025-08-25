Спортсмены Солнечногорска собрали помощь для бойцов СВО и детей из приграничья

При поддержке главы муниципалитета Константина Михалькова спортивное сообщество городского округа Солнечногорск выступило инициаторам благотворительной акции по сбору вещей для военнослужащих специальной военной операции и школьников из приграничных регионов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Солнечногорские тренеры и спортсмены подготовили для бойцов на передовой предметы первой необходимости, а для детей — комплекты школьных принадлежностей, включающие тетради, ручки, цветные карандаши и другие материалы, которые помогут в учебном процессе.

«Мы уверены, что даже такие, казалось бы, небольшие жесты, способны подарить детям тепло и уверенность в том, что о них помнят и заботятся. Совместными усилиями мы сможем оказать существенную поддержку тем, кто в ней особенно нуждается», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Собранную помощь направят адресатам вместе с ближайшей отправкой груза, организованного администрацией муниципалитета. Солнечногорцы, желающие внести свой вклад, могут сделать это в Центре Ассоциации ветеранов СВО по адресу: ТЦ Солнечный, ул. Красная, дом № 22А, 1 этаж.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.

В Московской области продолжается набор на контрактную службу. Вся информация опубликована на сайте: контрактмо.рф.