«Совместные действия»: эксперт оценил последние события на Украине

Эксперт Кнутов: Россия часто бьет по опасным для себя производствам Украины

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что в последнее время ВС России часто наносят удары по угрожающим нашей стране военным производствам Украины, сообщает сайт MK.Ru .

«Сейчас удары наносятся непосредственно по тем предприятиям, которые связаны с ракетной промышленностью. Ранее Украина сделала несколько заявлений о том, что начинает производство ракетной техники — дальнобойных крылатых ракет „Фламинго“, новых беспилотников», — сказал Кнутов.

По его словам, для предотвращения ударов нужны совместные усилия войск противовоздушной обороны и других вооруженных сил.

В ночь на 28 августа российские ВКС возобновили нанесение ударов по военным и энергетическим объектам на территории Украины, а также по ключевым логистическим и железнодорожным узлам. В ходе операции были задействованы ракеты «Искандер», «Кинжал», Х-101, а также большое количество беспилотников, включая «Герань».