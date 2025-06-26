Социальную поддержку бойцов СВО обсудили в Балашихе

В Центр объединения гражданских инициатив «Единые», расположенный на базе Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия», обратилась руководитель исполкома местного отделения «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» по городскому округу Балашиха Розалия Абатурова с предложением организовать встречу с Героем России Иваном Клещеревым, руководителем Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО. Цель встречи — обсудить вопросы социальной поддержки бойцов специальной военной операции и их семей. Член фракции «Единая Россия» Ульяна Кондрякова оперативно откликнулась на этот запрос, организовав встречу в музее ПВО в микрорайоне Заря.

«Наша задача — не просто оказывать помощь, а создавать систему комплексной поддержки. Мы должны обеспечить ветеранам СВО и их семьям всестороннюю помощь. Важно, чтобы каждый ветеран и член его семьи чувствовали себя защищенными и социально обеспеченными», — отметила Ульяна Кондрякова.

Иван Клещерев подробно рассказал о деятельности Ассоциации, которая начала свою работу в Балашихе в марте 2025 года. В ходе встречи были затронуты ключевые аспекты социальной поддержки, включая вопросы трудоустройства, медицинского обеспечения, психологической реабилитации и юридической помощи ветеранам СВО и их семьям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.