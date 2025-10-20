Социализация участников СВО ведется в Рузском округе

Социализация участников специальной военной операции (СВО) и их успешное возвращение к мирной жизни являются важной задачей, стоящей перед обществом. Для этого создаются благоприятные условия, направленные на поддержку ветеранов и облегчение их интеграции в повседневную жизнь, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Одним из ярких примеров успешной адаптации стал случай ветерана СВО, жителя Рузского муниципального округа Алексея Кински. Работающий в компании "Эколайф", Алексей недавно получил ключи от нового мусоровоза, приобретенного специально для него благодаря поддержке Правительства Московской области. Эта инициатива подчеркивает значимость заботы о ветеранах и признания их заслуг.

Алексей прошел сложный путь, служивший в штурмовой бригаде, где получил серьезное ранение от снайпера. Однако, несмотря на трудности, он смог преодолеть последствия травмы и найти новую профессию водителя. Современный автомобиль станет надежным помощником в его повседневной работе, облегчая выполнение обязанностей.

Создание комфортных условий труда для участников СВО — это не просто акт заботы, а признание важности их вклада и стремление обеспечить мягкую адаптацию к мирной жизни. Мы уверены, что Алексей сможет успешно продолжать свою карьеру и найти своё призвание в новой роли.