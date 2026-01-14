Сотрудники «Мособлпожспаса» из Ступина передали гуманитарную помощь в зону СВО

Работники территориального управления №13 ГКУ МО «Мособлпожспас» организовали встречу с коллегой, находящимся в отпуске из зоны специальной военной операции, и передали гуманитарную помощь в Ступине 13 января, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Встреча прошла на базе территориального управления №13 в городском округе Ступино. Коллеги выразили поддержку сотруднику, выполняющему задачи в зоне специальной военной операции, пожелали ему успехов и скорейшего возвращения домой.

Первый заместитель начальника теруправления Александр Голяк отметил, что мероприятие прошло в теплой, дружеской атмосфере. В ходе встречи работники службы передали гуманитарную помощь, включающую средства спасения, связи, пожаротушения, а также повседневную и зимнюю одежду.

Александр Голяк подчеркнул, что подобные акции поддержки стали традицией в коллективе. Он добавил, что взаимовыручка и чувство плеча остаются важными ценностями для сотрудников, независимо от места службы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.