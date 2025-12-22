сегодня в 12:38

Сотрудники Мособлпожспаса из Домодедова передали гуманитарную помощь в зону СВО

Передача гуманитарной помощи прошла на базе 213-й пожарно-спасательной части в микрорайоне Востряково Домодедовского городского округа. Начальник части Сергей Степин сообщил, что начальник караула ПСЧ-213, который сейчас выполняет служебные задачи в зоне СВО, прибыл в отпуск и встретился с коллегами.

Во время встречи сотрудники обсудили службу товарища, обменялись опытом и подчеркнули важность взаимовыручки и сплоченности коллектива. Огнеборцы подготовили для бойцов маскировочные сети и предметы первой необходимости.

Собранную гуманитарную помощь передали коллеге, который доставит ее в зону проведения специальной военной операции, пояснил Сергей Степин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.