Сотрудники Мособлпожспаса доставили гуманитарную помощь в зону спецоперации

сегодня в 11:28

Гуманитарная помощь была собрана при участии заместителя главы Лыткарино Николая Полютина и депутатов округа. Груз доставили сотрудники 303-й пожарно-спасательной части территориального управления №8 ГКУ МО «Мособлпожспас» в госпитали ЛНР, ДНР и Белгородской области.

По словам начальника части Дмитрия Аграната, в состав помощи вошли медицинская мебель, продукты, лекарственные препараты, питьевая вода, маскировочные сети, одеяла, окопные свечи, а также новогодние подарки и письма детей.

Дмитрий Агранат отметил, что поддержка раненых военнослужащих особенно важна, и поблагодарил всех, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.