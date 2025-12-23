Сотрудники Мособлпожспаса доставили гуманитарную помощь в зону спецоперации
Фото - © ГКУ МО "Мособлпожспас"
Работники 303-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса доставили очередной груз гуманитарной помощи, собранный жителями Лыткарино, в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Гуманитарная помощь была собрана при участии заместителя главы Лыткарино Николая Полютина и депутатов округа. Груз доставили сотрудники 303-й пожарно-спасательной части территориального управления №8 ГКУ МО «Мособлпожспас» в госпитали ЛНР, ДНР и Белгородской области.
По словам начальника части Дмитрия Аграната, в состав помощи вошли медицинская мебель, продукты, лекарственные препараты, питьевая вода, маскировочные сети, одеяла, окопные свечи, а также новогодние подарки и письма детей.
Дмитрий Агранат отметил, что поддержка раненых военнослужащих особенно важна, и поблагодарил всех, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.