Сотрудники МФЦ Красногорска изготовили очередную партию окопных свечей для СВО

Окопная свеча, также известная как блиндажная — приспособление, незаменимое на фронте в холодную погоду, ее даже сравнивают с миниатюрным костром, невидимым для противника. Такая свеча, в отличие от обычной, может гореть восемь и более часов, ее используют не только для обогрева и сушки одежды, но и для приготовления пищи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Красногорска.

«Люди со всей страны поддерживают бойцов, защищающих Россию, и мы тоже стараемся помогать всем, чем можем. Работники МФЦ городского округа Красногорск не только отправляют на линию соприкосновения одежду, продукты и письма, но и сами производят тактические приспособления для военнослужащих», — сказала директор МФЦ городского округа Красногорск Елена Фокеева.

МФЦ городского округа Красногорск с самого начала специальной военной операции помогает бойцам и жителям новых территорий. Сотрудники МФЦ участвуют гуманитарных акциях и реализуют собственные инициативы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.