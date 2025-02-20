Сотрудники библиотеки Талдома со школьниками собрали посылки для бойцов СВО

В Центральной библиотеке Талдомского округа волонтеры СВО Анна Семенец и Ольга Скоробогатова встретились с семиклассниками, учащимися Талдомской СОШ № 3. В числе гостей — участник СВО, который сейчас находится в отпуске. Состоялся откровенный, очень нужный разговор о защите Родины и ратном подвиге, о волонтерах и добровольцах. У каждого времени свои герои. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Таков наш земляк — Денис Станиславович Семенец — гвардии младший лейтенант, командир взвода. Основные задачи его подразделения — ведение боя с использованием беспилотных летательных аппаратов, обеспечение радиосвязи, штурмовые действия. В одном из боев он был ранен, получил контузию. После лечения в госпитале вновь приступил к выполнению боевых задач на территории Курской области. Денис Семенец погиб 19 сентября 2024 года, был награжден орденом Мужества посмертно.

Его супруга Анна продолжает помогать нашим бойцам на СВО.

Ольга Скоробогатова — человек в Талдоме известный. Ее игрушки, игры и сувениры из дерева пользуются популярностью.

Кроме того, Ольга занимается волонтерской работой. Она организовала для ребят мастер-класс по росписи подставок для телефонов, которые передадут в один из военных госпиталей для раненых бойцов.

Участник СВО отметил, как важно там знать, что тебя ждут здесь, сердечно поблагодарил всех за помощь и поддержку.

Конечно, наших гостей мы не отпустили с пустыми руками. Учащиеся 7 «Б» класса Талдомской школы № 3 и сотрудники Центральной библиотеки собрали посылки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.