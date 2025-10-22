«Солнцепеки» ликвидировали диверсионные группы ВСУ у Белгородской области
Фото - © Telegram-канал SHOT
Российские войска ликвидировали диверсионные группы ВСУ рядом с Белгородской областью. По позициям 3-й ОТМБР нанесли удары «Солнцепеком», сообщает SHOT.
Боевики, состоявшие в ликвидированной 3-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ, сидели в Двуречанском в Харьковской области. Они планировали провести диверсии в отношении мирных жителей белгородского приграничья. Еще наносили удары FPV-дронами по Валуйскому и Волоконовскому районам.
Российские войска наступают на этом участке зоны СВО. Там формируется полоса безопасности.
На опубликованной записи тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» атакует 3-й ОТМБР ВСУ. Цели были поражены.
