сегодня в 11:14

Российские войска ликвидировали диверсионные группы ВСУ рядом с Белгородской областью. По позициям 3-й ОТМБР нанесли удары «Солнцепеком», сообщает SHOT .

Боевики, состоявшие в ликвидированной 3-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ, сидели в Двуречанском в Харьковской области. Они планировали провести диверсии в отношении мирных жителей белгородского приграничья. Еще наносили удары FPV-дронами по Валуйскому и Волоконовскому районам.

Российские войска наступают на этом участке зоны СВО. Там формируется полоса безопасности.

На опубликованной записи тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» атакует 3-й ОТМБР ВСУ. Цели были поражены.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.