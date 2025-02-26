Солист группы Mordor рассказал о песне, посвященной погибшему на СВО журналисту

«Когда я написал эту песню, она была в сыром варианте. Я не был на Донбассе, я не был ни на одной войне, поэтому очень сомневался, насколько она честная. Говоря на такие темы, нельзя соврать», — рассказал Рябов на форуме «На государственной службе».

По словам музыканта, поступило предложение поехать на Донбасс. Он взял гитару и отправился в зону СВО. Рябов попал в один отряд с журналистом Семеном Ереминым, с которым сблизились, находясь вблизи от линии боевого соприкосновения.

Рябов заявил, что Еремин слышал песню «После войны» и похвалил ее, отметив, что в ней рассказывается реальное положение дел на фронте. Композиция была записана уже в московской студии. После записи выяснилось, что Еремин погиб в зоне СВО.

Рокер добавил, что песня «После войны» посвящена не только Семену Еремину, но и всем военным корреспондентам и солдатам, которые погибли в зоне спецоперации.

В среду в Красногорске прошел специальный молодежный форум «На государственной службе». В нем приняли участие более 100 молодых госслужащих. Мероприятие продолжает идею флагманского межрегионального молодежного форума Подмосковья «Мы — Россия», нацеленного на формирование у молодого поколения осознанного отношения к своей стране и саморазвитие на благо общества. Оно предполагает серию встреч с авторитетными спикерами, которые говорят с участниками о геополитике и информационной безопасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности форума «На государственной службе». По словам главы региона, мероприятие поможет ответить на многие важные и интересные вопросы.

«Сегодня в этом зале очень разные молодые люди, которые приняли решение ввиду своего мировоззрения, своих ценностей работать, служить стране, нашему Подмосковью. Люди благородных профессий, которые обеспечивают безопасность движения, те, кто спасает, внимательно сопровождает все, что связано с соблюдением закона, юристы, муниципальные служащие, сотрудники полиции. Ключевая цель этого мероприятия — познакомиться с вами, попросить очень уважаемых спикеров рассказать о ценностях, принципах, целях и задачах нашей работы, нашей миссии», — сказал Воробьев.