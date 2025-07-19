Солдаты ВСУ атаковали FPV-беспилотниками сельхозрынок под Херсоном, ранены двое

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Боевики ВСУ нанесли удары FPV-БПЛА по сельскохозяйственному рынку в Великих Копанях в Херсонской области. Два человека ранены, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Мужчина находится в тяжелом состоянии. Женщина в среднем. В момент атаки она взвешивала товар.

Также противником были уничтожены две фуры. Они занимались транспортировкой овощей и полностью сгорели. Помимо этого, повреждения получили несколько автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области маньяк убивал и расчленял проституток. После этого мужчина делал из них консервы.