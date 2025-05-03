Солдаты «Севера» ВС РФ создали подземный полевой склад

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Специалисты службы горючего подразделений материально-технического обеспечения российской группировки войск «Север» создали полевой склад, расположенный под землей. В помещении выдают масла, смазки, рассказал начальник склада ГСМ с позывным Болгар на видео, снятом Минобороны РФ, сообщает ТАСС .

Склад топлива расположен под землей. Строение укрепили с помощью трех-четырех накатов из бревен.

Солдаты, которые работают на территории подземного склада, защищены. Также всем бойцам группировки войск «Север» своевременно передают топливо и другие ресурсы.

Бойцы службы ГСМ каждый день непрерывно передают горючее для боевой техники в зону спецоперации. Действовать солдатам приходится максимально быстро.