Сокольская: «Герои Подмосковья» помогают обрести уверенность в завтрашнем дне

Возвращаясь к мирной жизни, бойцы СВО нередко сталкиваются с целым рядом вызовов — от адаптации к повседневной обстановке до поиска своего места в изменившемся мире. Программа «Герои Подмосковья», которая является продолжением инициативы «Время Героев», запущенной президентом России, помогает участникам спецоперации не просто пройти переподготовку, но и обрести уверенность в завтрашнем дне, рассказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

«Это очень важно, ведь за время военной службы в «горячих точках» человек меняется, нередко кардинально переосмысливая свои взгляды на жизнь. И не исключено, что, вернувшись домой из зоны спецоперации, бывший военный захочет сменить сферу деятельности», — объяснила Сокольская.

Она подчеркнула, что ветераны нередко обладают уникальными лидерскими качествами, умением действовать в стрессовых ситуациях, нести ответственность за других. Такие качества бесценны для работы в органах власти, социальной сфере, на производстве и в бизнесе.

Сокольская напомнила слова губернатора Московской области Андрея Воробьева о том, что сегодня в ключевых отраслях экономики региона, государственном и муниципальном управлении, предпринимательстве надежные и целеустремленные профессионалы востребованы как никогда. Глава Подмосковья отметил, что характера и лидерских качеств нашим героям точно не занимать, а во всем остальном власти обязательно помогут.

«Региональная образовательная программа ориентирована на формирование новых карьерных маршрутов, сопровождается наставничеством и возможностями стажировок. Это дает бойцам не только новую профессию, но и веру в свои силы», — рассказала глава городского округа Клин.

По ее словам, на муниципальном уровне видно, насколько важна эта программа для социальной интеграции ветеранов. Она помогает им чувствовать себя не просто «бывшими военными», а полноправными, востребованными членами общества.

«Это программа про уважение, про реализацию возможностей, про новую жизнь с твердым фундаментом и понятными профессиональными перспективами», — заключила Сокольская.

Программа «Герои Подмосковья»

Программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для бойцов СВО стартовала в Московской области. Проект дает возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа «Герои Подмосковья» была создана по личному поручению президента России Владимира Путина. Основная цель проекта — помочь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, найти свое место в мирной жизни и реализовать профессиональный потенциал.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил глава региона.

Прием заявок на участие в программе продлится до 30 апреля. Затем участникам нужно пройти онлайн-тестирование, которое будет проводиться в два этапа: основной поток — с 1 по 4 мая, дополнительный — с 26 по 29 мая. Следующий этап — собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.

Обучение по программе профпереподготовки начнется 15 сентября 2025 года и продлится ровно год — до 15 сентября 2026 года. Программа реализуется в очно-заочном формате и полностью бесплатна для участников. После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья либо будут включены в кадровый резерв.

Программа «Герои Подмосковья» представляет собой уникальный образовательный проект, который сочетает в себе получение качественных знаний с реальными возможностями для профессионального роста и трудоустройства. Она помогает участникам СВО успешно адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свой потенциал.