Соглашение о сотрудничестве с областным отделением Ассоциации ветеранов СВО подписали в Ступино

"Благодарю Сергея Геннадьевича и администрацию округа за помощь в развитии Ассоциации ветеранов СВО. Со многими из вас, участниками спецоперации, знакома лично. На нас, ребята, лежит большая ответственность поддерживать всех, кто возвращается с фронта. На своем примере мы можем показать, как адаптироваться к мирной жизни, подсказать, как правильно оформить документы и пройти реабилитацию. Мы - те, кто прокладывает путь", - отметила Наталья Нестерова.

В рамках церемонии вручены ордена «Мужества» и медали «За отвагу» родным и близким погибших защитников. Состоялось также вручение членских карточек новым участникам Ассоциации ветеранов СВО.

"Выражаю искренние соболезнования родным защитников. Вы воспитали достойных сынов Отечества, героев нашего времени. Наши воины и их подвиги бессмертны, пока живет память о них. И наша святая обязанность - помнить о героях, продолжать работу по увековечиванию их памяти и поддерживать семьи наших защитников. Благодарю участников спецоперации, настоящих героев, которые защищают интересы нашей страны. Весь западный мир против России. Идет не только война на поле боя, но и экономическая, политическая, информационная борьба, борьба за нашу молодежь. Мы должны сплотиться вокруг нашего президента Владимира Владимировича Путина, и честно выполняя задачи на своих местах, приближать нашу победу", - сказал глава округа.

Большую работу по сохранению памяти о героях и патриотическому воспитанию молодежи, а также помощь в адаптации вернувшихся защитников и поддержку их семей осуществляет Ассоциация ветеранов СВО, в частности, ее подмосковное отделение, созданное по инициативе президента России и губернатора региона.

Ступинское отделение Ассоциации ветеранов СВО насчитывает 105 участников.

"Ассоциация делает многое для наших бойцов, практически возвращая их к мирной жизни. Она оказывает помощь семьям, которые потеряли близких . Все, кто сегодня получали карточки членов Ассоциации, были с улыбками на лицах. Это приятно. Бойцы вернулись с фронта, но не разучились улыбаться, и это вдохновляет", - сказала Герой России Людмила Болилая.

В памятном мероприятии приняли участие родственники ступинских героев, председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев, председатель Ассоциации ветеранов СВО Республики Бурятия Михаил Босхолов, члены местного отделения Ассоциации, активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья» и юнармейцы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.