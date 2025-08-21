Военный корреспондент RT Анна Долгарева выяснила подробности о трудностях и специфике работы снайперов в современных боевых условиях. Один из них — боец с позывным Тагил — предпочитает не распространяться о деталях своей деятельности, считая ее мрачной необходимостью, но все равно поделился некоторыми деталями. Например, как силой мобилизованные украинцы помогли спастись российским военным.

По словам снайпера, в настоящее время ему и его коллегам приходится адаптироваться к новым задачам. Если раньше они в основном работали по живой силе противника, то теперь часто приходится вести огонь по тяжелым дронам типа «Баба-Яга», которые используются для бомбардировок и логистики на передовой. Тагил отметил, что сбить такой беспилотник из обычного автомата невозможно, а вот снайперская винтовка с этой задачей справляется. При этом основной принцип работы остается прежним — правильный расчет поправок перед выстрелом.

Несмотря на опасность своей специальности, Тагил предпочитает делиться только историями с благополучным исходом. Сменив тему разговора, снайпер рассказал о различных случаях с пленными. По его словам, среди них был россиянин, решивший воевать на стороне Украины из-за родственных связей, однако вскоре добровольно сдавшийся в плен.

Также Тагил упомянул необычный случай, когда двое принудительно мобилизованных украинских военных помогли откопать российских солдат, заваленных в окопе, после чего все вместе направились к позициям российских войск.

«А было такое, что наших засыпало в окопе, а откопали их двое хохлов, которые рядом сидели на точке. А потом все вместе рванули к нашим позициям. Насильно мобилизованные были те ребята с украинской стороны», — рассказал Тагил.