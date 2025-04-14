Служба по контракту в РФ помогает мужчинам воспитать волю и ответственность

Российские мужчины все чаще уходят служить по контракту с Минобороны России, объясняя это желанием защищать родную страну, свою семью, а также возможностью стать лучшей версией себя — воспитать волю и ответственность. Эти качества каждому из них пригодятся и в обычной, гражданской жизни.

Российское государство не оставляет без внимания доблестных мужчин, которые в трудное время встают на защиту родины. Власти разработали целый комплекс мер, направленных на поддержку как военных, так и их семей. Льготами воспользоваться могут родители военнослужащих, а также жены и дети. Социальный пакет предусматривает механизмы для получения медицинской и психологической помощи, а также обеспечивает детей школьным питанием и квотами на поступление в лучшие вузы страны. Дошкольники получают право зачислиться в детский сад вне очереди. Финансовая сторона вопроса также не остается без внимания. Кроме высокой ежемесячной зарплаты, у военных есть право получить разовую единовременную выплату.

О выплатах

В настоящее время при подписании контракта с Минобороны военные получают 400 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты из федерального бюджета. Региональные власти также поддерживают желание мужчин служить и защищать страну. На текущий момент самая большая единовременная выплата существует в Московской области. При подписании контракта в этом регионе военные получают из регионального бюджета еще 1 млн 900 тысяч рублей. Таким образом, общая разовая выплата при заключении контракта в Подмосковье составляет 2 млн 300 тысяч рублей.

О центре отбора бойцов

В Московской области заключить контракт с Минобороны можно в Балашихе в едином центре отбора бойцов, который расположен на Восточном шоссе во владении 2. Центр работает по принципу «единого окна». Будущие контрактники могут пройти медосвидетельствование, оформить все необходимые документы, а также пройти курсы первой боевой подготовки в одном месте. Для их удобства центр также предоставляет жилье и трехразовое сбалансированное питание.

Узнать подробности, как подписать контракт с Минобороны в Московской области, можно по номеру горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117». Также вся информация есть на официальном сайте, на портале «Госуслуги» и в Telegram-боте. При необходимости нужную информацию можно получить через электронную почту: info@kontraktmo.ru.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.