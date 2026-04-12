По решению президента России Владимира Путина, в период с середины 11 апреля до конца дня 12 апреля в зоне проведения СВО объявлено праздничное перемирие в честь Пасхи. Однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) около двух тысяч раз нарушили «режим тишины». На фоне этого украинский лидер Владимир Зеленский предложил продлить перемирие, которое, по мнению руководителя партии ЛДПР Леонида Слуцкого , может быть использовано для перевооружения ВСУ.

По данным Минобороны РФ, за период с 11 по 12 апреля украинские военные совершили около двух тысяч различных атак с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Под удары попали в том числе Курская и Белгородская области. В результате обстрелов пострадали мирные жители, в том числе ребенок.

На этом фоне заявление Зеленского о готовности продлить перемирие после 12 апреля вызвало скептическую реакцию. По мнению Слуцкого, подобные призывы носят декларативный характер и не подкреплены реальными действиями. Киев, как полагают в Москве, не намерен всерьез договариваться о прекращении боевых действий.

Российские официальные лица также высказали опасения, что украинская сторона может использовать любой режим прекращения огня исключительно в целях переброски и пополнения военной техники, а не для достижения устойчивого мира.

Между тем положение украинской стороны на линии боевого соприкосновения, по оценкам наблюдателей, становится все более критическим. Ситуация на фронте складывается не в пользу Киева, и военное положение страны продолжает ухудшаться.

Любые попытки выиграть время с помощью временного перемирия, по мнению Слуцкого, не принесут Украине ощутимых результатов. Пауза в боевых действиях не позволит кардинально изменить расстановку сил и не окажет существенного влияния на общий ход противостояния.

