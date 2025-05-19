Случилось страшное: атака ВСУ по Шебекину привела к смерти

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Женщина умерла, а ее подруга получила ранения после удара ВСУ беспилотником по легковому автомобилю в Шебекине Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Женщины ехали в машине вдвоем. Раненую отвезли в Шебекинскую ЦРБ.

Выжившая в тяжелом состоянии. У нее открытая черепно-мозговая травма, ранены осколками грудь, голова, ноги, шея, руки. Доктора пытаются спасти ее жизнь.

Ранее Гладков рассказал, что украинский беспилотник нанес удар по автобусу в Шебекине. Водитель получил ранение ног и живота.