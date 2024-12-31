Слюсарь: два украинских БПЛА уничтожили в Новошахтинске Ростовской области

Примерно в 12:00 31 декабря рядом с Новошахтинском в Ростовской области средства противовоздушной обороны ВС РФ ликвидировали два дрона. Об этом сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Никто не пострадал. Разрушения отсутствуют.

Атака ВСУ на регион продолжается. Средства ПВО продолжают отбивать атаку противника.

Утром Слюсарь сообщал о том, что около 06:00 в небе над Ростовом российские средства ПВО ликвидировали беспилотник. Тогда тоже никто не пострадал.