Слюсарь: два украинских БПЛА уничтожили в Новошахтинске Ростовской области
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Примерно в 12:00 31 декабря рядом с Новошахтинском в Ростовской области средства противовоздушной обороны ВС РФ ликвидировали два дрона. Об этом сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Никто не пострадал. Разрушения отсутствуют.
Атака ВСУ на регион продолжается. Средства ПВО продолжают отбивать атаку противника.
Утром Слюсарь сообщал о том, что около 06:00 в небе над Ростовом российские средства ПВО ликвидировали беспилотник. Тогда тоже никто не пострадал.