СК возбудил почти 9 тысяч уголовных дел по фактам преступлений на Украине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин привел ТАСС официальные данные о жертвах среди гражданского населения в Донбассе с 2014 года.

По его информации, в результате агрессии со стороны Украины погибли 7 184 мирных жителя, еще 21 тысяча человек получили ранения. Общее количество признанных потерпевшими превысило 132 тысячи человек. Эти цифры были озвучены в преддверии 15-летия со дня образования СК РФ.

Бастрыкин сообщил, что с 2014 года следователями было возбуждено 8,8 тысячи уголовных дел в отношении 2 240 лиц.

В круг обвиняемых, как уточнил глава СК, входят представители военно-политического руководства Украины, украинских силовых структур, а также иностранные наемники.

