Согласно данным следствия, в ночь на 1 января киевский режим с помощью беспилотников атаковал здания кафе и гостиницы в Хорлах. В результате террористической атаки 29 человек. еще более 60 пострадали. В настоящее время в больницах остаются 15 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека).

К настоящему моменту следователи установили личность 12 погибших мирных граждан. Идентификация жертв теракта продолжается. Расследование уголовного дела продолжается.

