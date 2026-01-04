СК: число погибших в результате атаки ВСУ на село Хорлы выросло до 29
Число погибших в результате атаки ВСУ на населенный пункт Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь выросло до 29, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Согласно данным следствия, в ночь на 1 января киевский режим с помощью беспилотников атаковал здания кафе и гостиницы в Хорлах. В результате террористической атаки 29 человек. еще более 60 пострадали. В настоящее время в больницах остаются 15 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека).
К настоящему моменту следователи установили личность 12 погибших мирных граждан. Идентификация жертв теракта продолжается. Расследование уголовного дела продолжается.
