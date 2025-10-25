Системы ПВО уничтожили еще один дрон на подлете к Москве

сегодня в 03:32

Собянин: третий БПЛА сбит на подлете к столице

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении третьего вражеского беспилотника, летевшего в направлении столицы.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Над Рязанью зафиксировано около восьми взрывов, где также работают расчеты ПВО. В Воронежской области, по данным губернатора Александра Гусева, силы противовоздушной обороны сбили не менее четырех вражеских беспилотников в одном районе и одном городском округе.

Предварительно, жертв и разрушений на земле нет.