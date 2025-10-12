Системы ПВО уничтожили БПЛА над Крымом, Черным морем и приграничными регионами

сегодня в 23:55

Минобороны: за вечер над югом России сбито 37 украинских беспилотников

В период с 20:15 до 23:00 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Согласно официальным данным, 17 целей были уничтожены над территорией Республики Крым, 15 — над акваторией Черного моря.

По два БПЛА сбиты над Курской областью и Азовским морем, а один — над Белгородской областью.