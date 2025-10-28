Системы ПВО уничтожила воздушные цели над шестью субъектами Федерации

сегодня в 23:18

За вечер над российскими регионами сбито 57 украинских беспилотников

С 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны был осуществлен перехват и уничтожение 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Наибольшее количество воздушных целей нейтрализовано над территорией Брянской области, где было сбито 35 дронов.

Над Ростовской областью уничтожено 9 беспилотников, над Калужской и Тульской областями — по 4 аппарата в каждом регионе. Над Курской областью сбит один беспилотник.

Еще 4 БПЛА перехвачены в небе над Московским регионом, причем три из них направлялись в сторону столицы.