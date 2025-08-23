Системы ПВО сбили 10 украинских дронов над тремя регионами России

С 20:50 по московскому времени до полуночи было уничтожено десять дронов самолётного типа над южными и приграничными регионами страны.

Четыре воздушные цели нейтрализованы над Ростовской областью, ещё четыре — над территорией Краснодарского края.

Над Белгородской областью сбиты два беспилотника.