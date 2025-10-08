Системы ПВО пресекли массированную атаку дронов на регионы России

сегодня в 23:43

За три часа над пятью субъектами РФ уничтожено 27 украинских дронов

Вечером в среду, 8 октября, российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали масштабную попытку проникновения беспилотных летательных аппаратов ВСУ в воздушное пространство страны. Согласно оперативной сводке Министерства обороны РФ, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени было перехвачено и уничтожено 27 вражеских дронов.

Наиболее интенсивные атаки пришлись на Брянскую область, где силы ПВО ликвидировали десять воздушных целей.

Над Ростовской областью нейтрализовано шесть беспилотников, над Воронежской и Курской областями — по четыре единицы, а над Белгородской областью — три летательных аппарата.

Ранее оперативные службы Воронежской области сообщали о работе ПВО в двух районах региона, отметив отсутствие пострадавших и разрушений по предварительным данным.