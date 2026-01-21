Системы ПВО отразили атаку ВСУ на Белгородскую область
Над Белгородом и Белгородским округом дежурными средствами противовоздушной обороны была успешно отражена атака воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Предварительно, среди населения пострадавших нет. Основной удар пришелся по инфраструктуре.
«В результате обстрела получили повреждения предприятия, входящие в энергетический комплекс региона», — отметил глава области.
Ранее сообщалось о гибели советника главы Грайворонского округа Белгородской области при атаке ВСУ.
