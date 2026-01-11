Силы ПВО за три часа сбила 33 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны за 3 часа сбили 33 беспилотника ВСУ над над четырьмя российскими регионами, сообщает Минобороны РФ .

Отмечается, что беспилотники были сбиты в период с 20:00 до 23:00 мск. Все они были самолетного типа.

В частности, 17 БПЛА были сбиты над территорией Воронежской области, 8 БПЛА — над территорией Курской области, 5 — над территорией Брянской области, 3 — над Белгородской областью.

Ранее дежурные средства ПВО в субботу вечером обнаружили и уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа в небе над шестью российскими регионами.

