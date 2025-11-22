Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Югом России

Воздушная атака ВСУ была отражена над Ростовской областью и Крымом

С 20:00 до 00:00 по московскому времени в пятницу российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны.