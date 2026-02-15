Силы ПВО уничтожили 49 беспилотников над российскими регионами
Силы ПВО уничтожили 49 украинских БПЛА над российскими регионами за три часа, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что беспилотники были сбиты в период с 20.00 мск до 23.00 мск.
В частности, беспилотники самолетного типа уничтожили над территориями Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областей и над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву.
Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА, летевший на Москву.
