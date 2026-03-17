Силы ПВО сбили еще четыре БПЛА, летевших на Москву

Спецоперация

Российские силы ПВО продолжают отражать атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую столицу. Мэр Москвы Сергей Собянин  сообщил, что на подлете к городу сбито четыре беспилотников.

«Сбиты еще четыре БПЛА, летевших на Москву», — сообщил он.

На момент публикации заметки никакой информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее Собянин сообщал, что на пути к Москве сбиты еще два беспилотника. В общей сложности за последние двое суток противник задействовал для своих атак более 250 дронов, но все они были успешно уничтожены.

