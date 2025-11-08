Силы ПВО сбили еще 15 украинских беспилотников над регионами России

Силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников над Крымом, Ростовской областью и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что все беспилотники были сбиты в период с 20.00 мск до 23.00 мск.

Все они были самолетного типа. Больше всего (12 БПЛА) было сбито над Крымом.

Ранее 9 БПЛА были сбиты над территорией Крыма, по 2 беспилотника– над территориями Вологодской и Белгородской областей и по одному БПЛА — над территорией Курской области и над акваторией Черного моря.

